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Турковский Эдуард Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турковский
Имя
Эдуард
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140216. ТУРКОВСКІЙ, ЭДУАРДЪ АНДРЕЕВЪ (Францевъ). К. Блонск. у., гм. Радзиковъ, д. Гронды, 20 л.; — Варшав. О. С., 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 6 Окт. 909. | 902 8493 177 М.

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