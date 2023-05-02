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Козак Евфимий Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козак
Имя
Евфимий
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6132. КОЗАК ЕВФИМИЙ ИСИДОРОВИЧ, 48 л., Бобруйск. у., с. Любань, В. Т. 11 стр. арм. корп., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 29 сент. 923.

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