Кошевой Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошевой
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6880. КОШЕВОЙ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Речицк. у., Дудическ. в., Гомельск. Губсуд,. Ст. 76, лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 ноября 923.
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