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Кошевой Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошевой
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6880. КОШЕВОЙ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Речицк. у., Дудическ. в., Гомельск. Губсуд,. Ст. 76, лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 ноября 923.

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