Золин Иван Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4981. ЗОЛИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 29 л., Ядринск. у., Хочашевск. в., д. Алешкиной. Чувашск. Облсуд. Ст. 180, пор. пр. 1½ г. Исп. 31 марта 923.
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