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Шеманов Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеманов
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12778. ШЕМАНОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 33 л., Иркутск. г., Зиминск. у., Заларинск. в. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11/ІІ—26.

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