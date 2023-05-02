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Агафонов Терентий Агафонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонов
Имя
Терентий
Отчество
Агафонович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
40. АГАФОНОВ, ТЕРЕНТИЙ АГАФОНОВИЧ, 40 л. Гр. Мамадышск. у., Пдшерск. в., поч. Болдыкня; — Н. С. 3 уч. Лаишевск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 25 сент. 919.

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