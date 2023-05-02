Крейко Яков Давыдович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крейко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Давыдович
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7020. КРЕЙКО ЯКОВ ДАВЫДОВИЧ, 19 л., Красноярск. у., Погорельск. в., Н. С. 4 уч. г. Красноярска, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 1 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.