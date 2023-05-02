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Крейко Яков Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крейко
Имя
Яков
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7020. КРЕЙКО ЯКОВ ДАВЫДОВИЧ, 19 л., Красноярск. у., Погорельск. в., Н. С. 4 уч. г. Красноярска, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 1 авг. 923.

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