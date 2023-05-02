Семенов Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Григорий Семенович

Семенов Григорий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Григорий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8897. СЕМЕНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 27 л., Псковск. у., Прудск. в., д. Иваново. Псковск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 2 г, 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.