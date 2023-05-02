Мельников Тимофей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42969. МЕЛЬНИКОВЪ, ТИМОФЕЙ ГРИгорьевъ. Сс.-посел. Балаган. у., Усть-Удинск. в., д. Рютиной, 42 л., рд. Гомельск. у., Староюрковск. в., въ с. Цата-Руднѣ; — Иркут. С. П., 134, 135, 13 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Апр. 907. | 95 98240 1641 У. | 86 93758 1655 У. | 93 103750 1655 У. | 85 7774 169 М. | 90 54669 1655 У. І 84 78716 169 М. | 87 61557 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.