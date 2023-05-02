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Трофимов Николай Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Николай
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
12768. Трофимов Николай Трофимович, 28 л., Ци вильск. у., Шибылгинск. в., д. Вотланы. Н. С. 3 уч. Чебоксарск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 21 дек. 926.

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