Фокин Ефим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140584. ФОКИНЪ, ЕФИМЪ ИВАНОВЪ. Сс.-каторж., 30 л., рд. Новоторжск. у., въ с. Миронежьѣ; — Тифлисск. С. П. 22 Нояб. 908, 1 ч. 313 У. и 445 У. о сс., одиночн. заключ. 25 дн. и продолж. срока каторж. раб. 6 л. Исп. 28 Окт. 909. | 903 36717 1459 и 1634 У.
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