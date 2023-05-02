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Костюхин Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костюхин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6769. КОСТЮХИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Арск. к., Каймарск. в., с. Савиново, Главсуд Татарск. АССР, Ст. 184, лиш. св. 4 г., Исп. 5 марта 923.

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