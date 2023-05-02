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Жуков Семен Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Семен
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4690. ЖУКОВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 32 л., Тверск. у., Первитинск. в., д. Степановой. Тверск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. Исп. в ноябре 923.

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