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Семенов Константин Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Константин
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8908. СЕМЕНОВ КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ, 26 л., Краснококшайск. к., Комужьяльск. в., д. Шерегановой. Н. С. 5 уч. Краснококшайск. к. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 мая 923.

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