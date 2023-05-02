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Иванов Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3732. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 53 л., Цивильск. у., Старо-Чебофдитск. в., д. Гришино. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 16, 105, 1 ч. 11З, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 6/ХІ—24. 

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