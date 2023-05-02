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Пинскер Липка Янкелевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пинскер
Имя
Липка
Отчество
Янкелевич
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27697. ПИНСКЕР, ЛИПКА ЯНКЕЛЕВИЧ, 18 л. Гр. Смоленск. у., Руднянск. в.; — Н. С. 3 уч. Демидовск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 21 нояб. 920.

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