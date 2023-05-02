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Ковыршин Семен Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковыршин
Имя
Семен
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
25 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4806. КОВЫРШИН СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ, 33 л., Мценск. у., с. Мосаловки. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 25/І—24. 

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