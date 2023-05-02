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Козлов Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6144. КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., Московск. у., Щелковск. в., с. Каруса, Московск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 7 дек. 923.

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