Али-Оглы Ибрагим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Ибрагим
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44817. АЛИ-ОГЛЫ, ИБРАГИМЪ. Под. с., жит. с. Сіатутъ, Шаруро-Даралагезск. у., 23 л.; — Эриван. О. С., 119, 134, 135, 148 и 1 п. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 29 Марта 905.
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