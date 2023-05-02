Томашенко Михаил Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9426. ТОМАШЕНКО МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 30 л., Гомельск. г., Речицк. у, Лоевск. в., д. Державичей. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ХІ—26.
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