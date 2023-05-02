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Цепляев Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цепляев
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
36608. ЦѢПЛЯЕВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Воронежа, 21 г.; — Г. С. 1 уч. г. Воронежа (въ 4 р.), 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28, счит. ср. съ 24 Марта 905. | 904 63686 170¹ М. | 900 48380 169 М. | 901 16429 172 М.

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