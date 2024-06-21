Рагозин Василий Капитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рагозин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Капитонов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86666. РАГОЗИНЪ, ВАСИЛІЙ КАПИТОновъ (онъ же Капитоновъ), 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Осташков. у., Сухошинск. в., д. Василева; — Тверск. О. С., 18 Апр. 911, 152, 3 ч. 1654¹ и 1655 У., каторж. раб. 7 л. Исп. 20 Мая 911. | 908 9883 2 ч. 1655 У. | 99 76682 170 М. | 905 26647 1654¹ У. | 98 7037 170 М. | 902 47848 1654¹ У.
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