Кветков Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кветков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4237. КВЕТКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 29 л., Омск. у., Богословск. в. и с. Н. С. 6 уч. Омск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ, осужд. 29/І—24.
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