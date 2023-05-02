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Кветков Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кветков
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4237. КВЕТКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 29 л., Омск. у., Богословск. в. и с. Н. С. 6 уч. Омск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ, осужд. 29/І—24.

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