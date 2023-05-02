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Черепанов Анатолий Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Анатолий
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
11996. ЧЕРЕПАНОВ АНАТОЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 23 л., Уральск. обл., Шадринск. окр., Сухаринск. р., д. Синицкой. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 2 ч. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ІХ—26.

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