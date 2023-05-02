Башир-Оглы Гаджи-Мурад-Тели
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башир-Оглы
- Имя
- Гаджи-Мурад-Тели
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129942. баширъ-оглы, гаджи-мурадъ-Тели. К. Т.-Х.-Шурин. окр., с. Тарокъ, 30 л.; — М. С. Петров. Мир. отд. Дагестанск. обл., 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 23 Мая 909. | 12 л. назадъ Бакин. О. С., по 1525 У.—тюр. 4 г.
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