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Башир-Оглы Гаджи-Мурад-Тели

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башир-Оглы
Имя
Гаджи-Мурад-Тели
Дата исполнения приговора
23 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129942. баширъ-оглы, гаджи-мурадъ-Тели. К. Т.-Х.-Шурин. окр., с. Тарокъ, 30 л.; — М. С. Петров. Мир. отд. Дагестанск. обл., 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 23 Мая 909. | 12 л. назадъ Бакин. О. С., по 1525 У.—тюр. 4 г.

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