Роговой Захарий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Роговой
- Имя
- Захарий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8254. РОГОВОЙ ЗАХАРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 37 л., Корочанск. у., Веклюдовск. в., с. Никольского. Н. С. 4 уч. Корочанск. у. Ст. 99, лиш. св. 1 г. Исп. 4 окт. 923.
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