Титаренко Осип Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титаренко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 461
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154434. ТИТАРЕНКО. ОСИПЪ ПАВловъ. К. Харьков. у., Будянск. в., с. Гіевки, 4 2 л.; — Харьков. О. С. 22 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1 484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 32066, арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Нояб. 905. | 98 26296 170 М.
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