Хомула Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомула
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 500
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155450. ХОМУЛА, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бердичев. у., Спичинецк. в., с. Левковки, 41 г.; — Кіев. О. С., 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 12624, арест. отд. 3½ г. Исп. 6 Окт. 909. | 903 61048 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 37032. | 900 111688 1655 У. | 90 105172 172 М. | 92 121608 1654¹ У.
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