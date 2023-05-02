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Кузнецов Борис Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Борис
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7299. КУЗНЕЦОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ, 17 л., г. Саратова. Н. С. 11 р. г. Саратова. Ст. 180 п. «г». лиш. св. 1 г. Исп. 23 янв. 923.

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