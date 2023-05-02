Грабовский Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101957. ГРАБОВСКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ, 72 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мазовецк. у., гм. Шепетово, д. Бржоски-Татары, рд. т. же у., гм. Соколы, въ д. Крушево; — Ломжин. О. С., 18 Апр. 911, 121, 124. 152¹, 14 и 1654¹ У., арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 9 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 903 63020 3 п. 1655 У. | 89 103544 1647 У. | 98 76478 172 М. | 84 57141 169 М. | 95 88877 1652 У. | 81 23947 1647 У.
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