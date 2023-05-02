Ковалевский Гавриил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалевский Гавриил Семенович

Ковалевский Гавриил Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалевский
Имя
Гавриил
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6086. КОВАЛЕВСКИЙ ГАВРИИЛ СЕМЕНОВИЧ, 63 л., Тюкалинск. у., Н.-Карасукск. в., д. Островной, Н. С. 2 уч. Тюкалинск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 30 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.