Фридберг Борис Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фридберг
- Имя
- Борис
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140639. ФРИДБЕРГЪ, БОРИСЪ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Луги, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. С. П., 53, 60 и 1 ч. 102 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 72101, ссыл. на посел. Исп. 29 Сент. 909.
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