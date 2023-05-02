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Ширгин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширгин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30505. ШИРГИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Сарапульск. у., Галановск. в.; — С. 2 тер. п-ка г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 10 июля 920.

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