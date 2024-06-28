Дюгова Евдокия
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дюгова
- Имя
- Евдокия
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46630. ДЮГОВА, ЕВДОКІЯ (ИВАНОВА) (она же Квятковская). К. Кіевск. у., Обуховск. в., с. Копачева, 18 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Уманск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 140, 148 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 30 Мая 905. | 904 13314 1655 У. | 902 21874 169 М. | 902 63302 172 М. | 901 53953 172 М.
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