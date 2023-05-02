Тимофеев Степан Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139915. ТИМОФЕЕВЪ, СТЕПАНЪ МИТРОФАНОВЪ. К. Вольск. у., Березниковск. с. Букатовки, 39 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 556 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 18 Сент. 909.
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