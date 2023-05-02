Кулиев Али Якубович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулиев
- Имя
- Али
- Отчество
- Якубович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7527. КУЛИЕВ АЛИ ЯКУБОВИЧ, 33 л., г. Баку. Н. С. 1 уч. Георгиевск. окр. Ст. ст. 95, 157 ч. 2 и 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 11 авг. 923.
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