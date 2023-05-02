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Лазарев Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7856. ЛАЗАРЕВ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 42 л., Арзамасск. у., Медынцевск. в., с. Холостого-Майдана. Н. С. - уч. Арзамасск. у. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Срок исп. нс указ., осужд. 28 ноября 923.

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