Лазарев Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7856. ЛАЗАРЕВ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 42 л., Арзамасск. у., Медынцевск. в., с. Холостого-Майдана. Н. С. - уч. Арзамасск. у. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Срок исп. нс указ., осужд. 28 ноября 923.
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