Кустов Григорий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87740. КУСТОВЪ, ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВЪ. Ряд. изъ к. Кинешем. у., Тезинск. в., д. Санникова, 20 л.; — Костром. О. С., 134, 135, 140, 150 и 2 ч. 1484 У. и Воин. У., тюр. 8 м., съ замѣн. один. военн. тюр. на 3 м. или строг. ар. на 3 м. Исп. 1 Апр. 908.
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