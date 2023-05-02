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Гаджи-Мамед-Керим-Оглы Фазил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаджи-Мамед-Керим-Оглы
Имя
Фазил
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45946. ГАДЖИ-МАМЕДЪ-КЕРИМЪ-ОГЛЫ, Фазилъ. Под. с., жит. с. Хулухъ, Кубинск. у., 18 л.; — Завѣдыв. Дивичин. Мир. уч., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Мая 905.

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