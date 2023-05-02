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Савельев Тимофей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Тимофей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8580. САВЕЛЬЕВ ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ, 44 л., Новгородск. у., Троицк, в. Новгородск. Губсуд. Ст. 143. лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 июня 923

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