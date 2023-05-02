Бушуев Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушуев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45529. БУШУЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ. К. Вятск. у., Якшинск. в., д. Моташинской, 24 л., рд. т. же у., Вожгальск. в., въ д. Больше-Хохряковской; — Саратов. С. П., 19, 3 п. 53 и 128 Угод. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 8 м., а за вычет. 5 м., отб. въ предв. заключ. — на 3 м. Исп. 7 Марта 905.
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