Бушуев Василий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуев Василий Павлов

Бушуев Василий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушуев
Имя
Василий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
07 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45529. БУШУЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ. К. Вятск. у., Якшинск. в., д. Моташинской, 24 л., рд. т. же у., Вожгальск. в., въ д. Больше-Хохряковской; — Саратов. С. П., 19, 3 п. 53 и 128 Угод. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 8 м., а за вычет. 5 м., отб. въ предв. заключ. — на 3 м. Исп. 7 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close