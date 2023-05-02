Калачев Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калачев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3984. КАЛАЧЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Тверск. у., Залазинск. в., д. Ильино. Н. С. 8 уч. Тверск. у. Ст. 150. лиш. св. 1 г. 1 м. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 26/І—24.
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