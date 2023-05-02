Коваль Петр Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваль
- Имя
- Петр
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6098. КОВАЛЬ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 л., Кременчугск. у., Кохновск. в., с. Песчанки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 марта 923.
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