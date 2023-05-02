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Коваль Петр Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Петр
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6098. КОВАЛЬ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 л., Кременчугск. у., Кохновск. в., с. Песчанки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 марта 923.

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