Бажин Илья Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бажин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12995. БАЖИН, ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Слободск. у., Шепелевск. в., д. Морозы; — Н. С. 6 уч. Слободск. у. Самоупр., лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 15 дн. пр. з. Исп. 11 февр. 920.
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