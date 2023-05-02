Алборашвили Датико Вассоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алборашвили
- Имя
- Датико
- Отчество
- Вассоев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129368. алборашвили, датико Вассоевъ (Васильевъ). Сельск. обыв. с. Геря, Горійск. у., 19 л.; — Владикавказск. О. С. 19 Іюня 909, 139, 149, 1452, 3 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 30 Сент. 909.
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