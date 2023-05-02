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Даршт Соломея Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даршт
Имя
Соломея
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3748. ДАРШТ СОЛОМЕЯ ИВАНОВНА, 27 л., Оренбургск. г. Н. С. 2 уч. г. Уральска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 31 авг. 923.

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