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Жданов Архип Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жданов
Имя
Архип
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
3148. ЖДАНОВ АРХИП ПРОКОПЬЕВИЧ, 27 л., Барнаульск. у., Мамонтовск. в., с. Буканского. Алтайск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 11 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—24. 

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