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Новиченко Афанасий Наумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиченко
Имя
Афанасий
Отчество
Наумов
Дата исполнения приговора
21 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
97209. НОВИЧЕНКО, АФАНАСІЙ НАУмовъ, 24 л. К. Мозырск. у., в. и с. Грабова; — Минск. О. С., 27 Мая 911, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 21 Іюня 911. | 908 130340 1647 У.

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