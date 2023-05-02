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Мымрина Дарья Борисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мымрина
Имя
Дарья
Отчество
Борисовна
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
27040. МЫМРИНА, ДАРЬЯ БОРИСОВНА, 60 л. Гр. Сарапульск. у., Юринск. в., д. Мымриной-Добровки; — Р. Т. г. Вятки. Контр-революц., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокращ. до 1 г. Исп. 10 марта 920.

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