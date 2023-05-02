Ивашкин Павел Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивашкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5236. ИВАШКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л., Спасск. у., Сумбуловск. в., д. Новикова. Рязанск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 19 марта 923.
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